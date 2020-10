Ein voller Erfolg für Florian Silbereisen (39)! Der Schlagerstar kann ein ziemlich ertragreiches musikalisches Jahr verbuchen. Gemeinsam mit Kollege Thomas Anders (57) brachte er "Das Album" heraus und produzierte damit das Schlageralbum des Jahres. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz landete das gemeinsame Werk auf dem ersten Platz der Albumcharts – und nun erreichte das Duo einen weiteren Meilenstein: Florian und Thomas gewannen die Goldene Henne, den größten Publikumspreis Deutschlands, in der Kategorie "Musik". Das freute Ersteren so sehr, dass er sich besonders süß bei seinen zahlreichen Fans bedankte.

Auf Instagram postete Flori ein Bild von sich und Thomas – beide halten darauf stolz ihre Goldenen Hennen in den Händen. "Vielen, vielen Dank! Diesen Preis haben wir wirklich nur euch zu verdanken, denn die Preisträger der Goldenen Henne werden ausschließlich vom Publikum gewählt", richtete sich der Moderator direkt an seine Community. Er freue sich sehr, dass die Menschen so viel Spaß an seiner Musik haben.

Auch Thomas ließ sich nicht lumpen und bedankte sich mit demselben Schnappschuss bei seinen Supportern. Für ihn war es die erste Goldene Henne, Florian hat mit seiner dritten Trophäe nun schon einen wahren Hühnerstall zu Hause.

Michael Kremer / Future Image / Action Press Thomas Anders und Florian Silbereisen

Instagram / floriansilbereisen.official Thomas Anders und Florian Silbereisen mit ihren Goldenen Hennen

Instagram / floriansilbereisen.official Thomas Anders und Florian Silbereisen

