Sie lässt ihre Fans an einem äußerst privaten Moment teilhaben! Jessie Cave (33) ist vor wenigen Tagen zum dritten Mal Mutter geworden. Die Harry Potter-Bekanntheit, die vor allem durch ihre Rolle der Gryffindor-Schülerin Lavender Brown bekannt geworden war, teilt seitdem Einblicke aus ihrem Leben als Dreifach-Mama – und dabei geizt sie auch nicht mit intimen Aufnahmen: Jessie zeigt sich ganz ungeniert beim Stillen ihres neugeborenen Sohnes!

In ihrer Instagram-Story gewährt die Schauspielerin ihren Followern nun Einblick in sehr innige Momente mit ihrem jüngsten Spross Bam. Während sie ihren Sohn füttert, knipst sie kurzerhand ein Foto von diesem besonderen Mutter-Sohn-Augenblick. Freudestrahlend und sichtlich entspannt strahlt die frischgebackene Mama in die Kamera. Baby-Bam lässt sich davon ganz offensichtlich nicht stören – er trinkt ziemlich relaxt an der Brust seiner Mutter.

Bis vor wenigen Tagen waren Jessie und ihr kleiner Mann zur Vorsorge noch im Krankenhaus geblieben. Am Dienstag durften die beiden dann endlich nach Hause und wurden dort mit etlichen Geschenken überrascht. So teilte die 33-Jährige ein Foto von all den gezeichneten Bildern ihrer anderen zwei Kids, die schon sehnlich auf ihren kleinen Bruder gewartet hatten.

