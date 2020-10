Paola Maria (27) fiebert seit Tagen dem Ende ihrer Schwangerschaft entgegen – und wer weiß, vielleicht hat sie es auch schon bald geschafft! Die vergangenen Monate waren für die YouTuberin alles andere als leicht: Übelkeit, Müdigkeit und extreme Rückenschmerzen machten es ihr ziemlich schwer, ihre zweite Schwangerschaft in vollen Zügen genießen zu können. Mittlerweile ist der errechnete Geburtstermin zum Greifen nah – und womöglich postete Paola jetzt ihren allerletzten Babybauchschnappschuss vor der Geburt!

"Die letzten Tage zu dritt", hält die Schwangere zu einem Foto auf ihrem Instagram-Profil fest. Auf dem Bild steht sie mit ihrem Sohnemann Leonardo (1) im Wald. Während sie die Hand ihres Kleinen hält und mit ihrer anderen liebevoll ihre Babykugel stützt, steht der werdende Papa Sascha Koslowski (33) offenbar hinter der Kamera. Gut möglich, dass die Familie bald zu viert ist. Denn sollte sich ihr Baby wie geplant auf den Weg machen, kann Paola ihren Wonneproppen schon am 2. November in die Arme schließen.

In ihrer Instagram-Story postet die werdende Mama eine ziemlich witzige Theorie eines Fans. Da der fast zweijährige Leo an Weihnachten geboren wurde, wäre es doch gar nicht mal so abwegig, dass auch Kind Nummer zwei an einem besonderen Tag entbunden wird. Damit spielt die Followerin auf Halloween an – das wäre übrigens heute...

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn Leo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de