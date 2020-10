Fiona Erdmann (32) überraschte ihre Fans mit einem Throwback ihrer Schwangerschaft! Die einstige Germany's next Topmodel Kandidatin und ihr Mohammad schweben seit ein paar Wochen im absoluten Baby-Glück: Im August hatte ihr erstes Kind – ein kleiner Sohn – das Licht der Welt erblickt. Fiona erinnerte sich jetzt an ihre Schwangerschaft zurück – und dabei schwärmte sie in den höchsten Tönen von diesen Monaten!

"Ach, meine geliebte Kugel", meldete sich Fiona auf Instagram zu Wort und ließ ihre Schwangerschaft in Form eines niedlichen Throwback-Clips Revue passieren: In dem Video zeigt die 32-Jährige ihren Babybauch in Form eines Zeitraffers auf ihrer Reise zum Mama-Dasein. "Diese Zeit, in der man schwanger ist, ist einfach so wundervoll und magisch", schwärmte die Unternehmerin und erinnerte sich: "Für mich waren die knapp neun Monate einige der schönsten Monate in meinem Leben."

Die erste Zeit ihrer Schwangerschaft seien für Fiona zwar nicht einfach gewesen, trotzdem habe sie es ab einem gewissen Zeitpunkt genossen, ihrem Bauch beim Wachsen zuzusehen. "Die Vorfreude auf unseren Sohn war so riesig – und der Tag, an dem wir ihn endlich in den Armen hielten, war der schönste unseres Lebens", freute sie sich über ihr Baby-Glück.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann während ihrer Schwangerschaft

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann während ihrer Schwangerschaft

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann

