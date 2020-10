Lena Meyer-Landrut (29) holt den Sommer zurück! Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest im Mai 2010 ist die Sängerin eine feste Größe im deutschen Musikbusiness. Aber auch von Social Media ist sie längst nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig teilt Lena Fotos von sich und beweist dabei, was für eine sexy Frau und spannende Influencerin aus der einst quirligen Newcomerin geworden ist. Nun verzaubert die Beauty ihre Fans mit zwei heißen Urlaubsschnappschüssen.

Beim Blick auf Lenas Instagram-Account wurde so manchem Fan garantiert um einiges wärmer. Nur mit einem knappen Bikini bekleidet, posiert die 29-Jährige am Strand. Wischt man nach rechts, wird es noch heißer: Lena läuft in die Wellen und präsentiert dabei ihre wohlgeformte Kehrseite! Aktuell sind die Bilder aber nicht. Die "Better"-Interpretin betont, dass ihr Urlaub schon eine ganze Weile her ist.

Trotzdem verzückt die Dunkelhaarige mit ihren Fotos ihre Fans, wie die bereits über 100.000 Likes innerhalb kürzester Zeit zeigen – und auch so mancher Promidame verschlägt der Anblick von Lenas Body die Sprache: Avelina Boateng und Palina Rojinski (35) kommentierten den Post beispielsweise mit Flammen-Emojis.

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Musikerin

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut in Hannover im Juni 2019

Anzeige



