Jetzt machen Marvin Schulz und Julia Gerhard aus ihren Gefühlen kein Geheimnis mehr! Um die Stars der Serie Krass Schule – Die jungen Lehrer gab es bereits seit einiger Zeit Gerüchte, dass sie sich hinter den Kulissen ineinander verliebt haben könnten. Und tatsächlich: Im Promiflash-Interview bestätigen sie, dass sie ein Paar seien. Ihre Liebe hielten sie bis dato geheim – und das kostete sie einiges an Energie!

"Das ist natürlich sehr schwer für uns gewesen, schließlich teilen wir mittlerweile täglich unser Leben mit unserer Community", erklärten die Turteltauben im Gespräch mit Promiflash. Sie hätten so gerne über ihre Beziehung gesprochen, da dies ihr Leben auf schöne Art und Weise bereichert habe. Die Situation sei deswegen teilweise sehr belastend gewesen. Warum sie ein solches Liebesversteckspiel betrieben, verraten die zwei allerdings nicht. Sie erklären lediglich, dass sie es "aus Gründen" nicht gedurft hätten.

Jetzt ist die Katze also aus dem Sack – und Marvin und Julia geben ihren Fans erste Einblicke in ihr Liebesglück. Gegenüber Promiflash schildern sie, dass die Chemie zwischen ihnen sofort gestimmt hätte. "Wir haben von Anfang an viel Zeit miteinander verbracht und dann hat es irgendwann angefangen, zu knistern und man ist sich nähergekommen", erinnern sie sich zurück.

Instagram / rabaukentv_official Marvin Schulz und Julia Gerhard, November 2019

Instagram / marvinjulienofficial___ Marvin Schulz und Julia Gerhard, Schauspieler

Instagram / marvinjulienofficial___ Julia Gerhard und Marvin Schulz, Schauspieler

