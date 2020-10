Es gibt neue Eindrücke von der Royal-Hochzeit des Jahres! Im Juli gaben sich die britische Prinzessin Beatrice (32) und der Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (36) in einer geheimen Zeremonie das Jawort. Dadurch, dass die Heirat in einem sehr privaten Rahmen stattfand, gibt es bisher nur eine Handvoll Bilder des glücklichen Paares für die Fans. Zuletzt wurden aber Dankeskarten von Sarah Ferguson (61), der Mutter der Braut, öffentlicht, die mit zwei neuen Aufnahmen der Turteltauben an ihrem großen Tag versehen waren. Nun ist das dritte, bisher unveröffentlichte Foto von der Trauung aufgetaucht.

Endlich wird den Fans ein weiterer Einblick in die Hochzeit von Beatrice und Edoardo gewährt. Geteilt wurde der zauberhafte Schnappschuss von dem Blogger Couture and Royals auf seinem Instagram-Konto. Das romantische Schwarz-Weiß-Foto zeigt Beatrice, wie sie ihren frischgebackenen Ehemann verliebt anstrahlt, während sich ihre Nasenspitzen bei einer innigen Umarmung berühren. Was in der zu dem Bild dazugehörigen Dankeskarte steht, gibt der Kanalinhaber aber nicht preis.

Dafür verriet DailyMail bereits, was Fergie zu den anderen beiden Aufnahmen schrieb. Die 61-Jährige gab unter anderem preis, dass sie überglücklich sei, ihren neuen Schwiegersohn Edoardo in der Familie begrüßen zu dürfen. "Wir danken ihm für seine Liebe und für seine Hingabe an unsere Beatrice", teilte die Ex-Frau von Prinz Andrew (60) mit.

Frank Augstein - WPA Pool/Getty Images Sarah Ferguson, Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei der Hochzeit von Lady Gabriella

Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice auf einer Hochzeit in Windsor im Oktober 2018

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson im September 2020

