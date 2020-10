Jetzt werden die letzten romantischen Details von Prinzessin Beatrice' (32) Hochzeit öffentlich! Im vergangenen Juli war es ganz still und heimlich so weit: Die Enkelin der Queen (94) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) haben sich das Jawort gegeben. Nicht nur die Presse war dazu nicht eingeladen – auch Adelsexperten und die britische Bevölkerung war von der plötzlichen Heiratsverkündung überrascht. Mittlerweile existieren einige Fotos von ihrem Hochzeitstag und eine weitere Notiz ist nun im Netz gelandet: Beatrice und Edo verschickten nach dem Fest handgeschriebene Dankeskarten!

Drei Monate nach dem Jawort veröffentlichte nun ein Fan-Account auf Instagram die Karte des Brautpaares, in denen es seinen Gästen für die Glückwünsche dankt. "Vielen Dank für die wundervolle Nachricht, die du uns anlässlich unserer Hochzeit in diesem Sommer in der Royal Lodge zukommen lassen hast!", beginnt der handschriftliche Text. Weiterhin erinnert sich die 32-Jährige an die Hochzeit: "Edo und ich hatten einen magischen Tag voll mit einzigartigen Momenten mit unserer Familie."

Eigentlich sollte es ein rauschendes Fest mit über 100 Gästen am 29. Mai dieses Jahres werden, aber wegen der aktuellen Gesundheitskrise musste das Liebesspektakel kleiner ausfallen und verschoben werden. Auch die zahlreichen Mitarbeiter des britischen Gesundheitssystems ließ Beatrice in ihrem Dankesschreiben nicht unerwähnt: "Wir sind allen so dankbar, die in den vergangenen Monaten hart daran gearbeitet haben, unsere Gemeinden zu schützen. Wir schulden ihnen so viel."

Anzeige

Benjamin Wheeler Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2016

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice auf Windsor Castle im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de