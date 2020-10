Emily Ratajkowski (29) liefert die nächsten Babybauch-Pics ab! Vor wenigen Tagen überraschte die Laufstegschönheit ihre Fans und die Promiwelt mit dieser Nachricht: Sie und ihr Mann Sebastian Bear-McClard (33) werden zwei Jahre nach ihrer Hochzeit zum ersten Mal Eltern. Emily verriet, in der 20. Woche zu sein und ihren neuen Körper gerade erst so richtig kennenzulernen. Dass sie sich mit ihrer kleinen Kugel nicht nur wohlfühlt, sondern auch sexy, macht sie nun mit einer verführerischen Bilderreihe deutlich.

"Neuer Körper", lautet der Kommentar der Brünetten zu ihren jüngsten Instagram-Bildern, die am Set eines Fotoshootings aufgenommen wurden. Auch wenn ihr Babybauch noch recht klein ist, scheint sie schon jetzt hin und weg davon zu sein. Auf den Pics guckt Emily erst im transparenten Zweiteiler und dann im knappen Bikini verführerisch in die Kamera. Für so viel Mama-Sex-Appeal sind bis jetzt schon über eine Million Likes und zahlreiche Kommentare eingetrudelt.

Auch wenn Emily seit der Schwangerschaftsverkündung schon mehrere Bilder von ihrem Bauch geteilt hat – allzu viele Details möchte sie noch nicht preisgeben. So wollen die 29-Jährige und ihr Mann auch das Geschlecht erst einmal für sich behalten. "Wir antworten meist, dass wir das Geschlecht erst kennen, wenn unser Kind 18 Jahre alt ist", scherzte Emily bereits gegenüber Vogue.

Getty Images Emily Ratajkowski im Februar 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Oktober 2020

ZUMAPRESS.com / MEGA Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei einer Film-Premiere 2019

