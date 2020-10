Große Überraschung bei Model Emily Ratajkowski (29)! Die Beauty und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Dies verkündete die Influencerin jüngst auf dem Cover eines Magazins. Nun wurde sie auch schon mit einem kleinen Bäuchlein von Paparazzi erwischt. Natürlich ließ es sich Emily auch nicht nehmen, ihren Babybauch selbst in den sozialen Medien in Szene zu setzen – und tat dies komplett textilfrei!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die "We Are Your Friends"-Darstellerin die heiße Aufnahme. Sie steht seitlich da und ist splitterfasernackt – ihre Brüste verdeckt sie auf der einen Seite mit dem Handy und auf der anderen mit einer Hand. "In der 20. Woche. Ich lerne gerade meinen neuen Körper kennen", schrieb Emily zu dem hüllenlosen Spiegel-Selfie.

Emilys Follower sind von diesem Anblick etwas irritiert, weil ihrer Meinung nach noch gar kein Babybauch zu erkennen ist. "Endlich siehst du mal aus wie ein normaler Mensch", oder "So schaue ich aus, wenn ich eine große Pizza gegessen habe", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus spiegeln.

