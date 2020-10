Hamsterkauf-Kritik von den ehemaligen Prince Charming-Kandidaten Martin Angelo und Dominic Smith! Zwar fanden die beiden 2019 bei dem Dating-Format nicht die große Liebe, dafür verbindet sie seitdem aber eine gute Freundschaft. Martin ist mittlerweile sogar zu Dominic nach Berlin gezogen. Seitdem unterhalten die beiden ihre Follower immer mit gemeinsamen Posts. In einem neuen Clip parodieren die beiden die momentane Hamsterkauf-Situation in Deutschland.

In dem Video, das Martin jüngst auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, sitzt Dominic im Klopapier-Regal, während Martin ganz außer sich zu besagtem Regal läuft und dann anfängt, wie verrückt Packungen auf seinen Armen zu stapeln. Dominic reicht ihm von unten sogar noch mehr. Als der Bartträger beide Arme voll hat, läuft er weiter. Im Promiflash-Interview verraten die beiden Single-Boys, warum sie dieses Video produziert haben: "Uns ist es wichtig, in dieser schweren Zeit die Freude am Leben nicht zu verlieren, und wir wollen mit solchen Videos darauf aufmerksam machen, dass wir nur gemeinsam und mit Nächstenliebe durch den zweiten Lockdown kommen und das können wir nicht, wenn einige Menschen wieder anfangen mit Hamsterkäufen [...]."

Ab Montag wird es in Deutschland einen zweiten Lockdown geben. Und schon jetzt berichten einige Supermärkte, dass – wie beim ersten Mal – viele Kunden wieder Klopapier horten würden. In den Augen von Martin und Dominic ein absolutes Unding.

privat Dominic Smith und Martin Angelo, 2020 in Berlin

Instagram / dmnc_bln Martin Angelo und Dominic Smith

privat Dominic Smith und Martin Angelo, TV-Stars

