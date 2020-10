Was für ein beeindruckendes Gruppen-Kostüm! Wer die Kardashian-Jenner-Schwestern kennt, weiß, dass sie zu jedem Anlass gerne mal eine ordentliche Feier organisieren. Dazu zählte in den vergangenen Jahren selbstverständlich auch Halloween. Aufgrund der Gesundheitskrise muss die Familie nun aber auf große Partys verzichten. Das hält Kylie Jenner (23) und ihre engsten Freunde aber nicht davon ab, sich trotzdem in eindrucksvolle Verkleidungen zu schmeißen!

Mit den neuesten Postings in ihrer Instagram-Story brachte die Unternehmerin ihre Fans in Halloween-Stimmung. Gemeinsam mit ihren Freunden Victoria Villarroel, Anastasia Karanikolaou, Sofia Villarroell und Carter Gregory verbrachte sie nämlich einen unterhaltsamen Abend als Power Ranger! Kylie selbst entschied sich dabei für den rot-weißen Superhelden-Anzug samt einer knallroten Perücke. Die nötige Prise Sexappeal durfte dabei natürlich nicht fehlen: Die Mutter von Stormi Webster (2) gab mit ihrem knappen Oberteil die Sicht auf ihren durchtrainierten Bauch preis und setzte zusätzlich auf weiße, hohe Lackstiefel. "Los, los, Power Rangers", betitelte sie einen Clip der Truppe.

Kylie stellt jedes Jahr zum Gruselfest ihre Kreativität aufs Neue unter Beweis: So entzückte sie bereits als Barbie, Arielle, Christina Aguilera (39) – oder auch, wie 2018, im Schmetterlings-Look gemeinsam mit ihrer Tochter. Erst kürzlich erklärte sie in einem YouTube-Video, dass letzteres Outfit für sie eine ganz besondere Bedeutung habe: "Als Travis und ich zusammengekommen sind, haben wir uns Schmetterlingstattoos stechen lassen. Schmetterlinge sind einfach ein Symbol für unsere Beziehung. Deswegen war es einfach ein sehr bedeutsames Kostüm."

Kylie Jenner im Oktober 2020

Kylie Jenner und Tochter Stormi Webster an Halloween 2018

Kylie Jenner als Christina Aguilera, Halloween 2016

