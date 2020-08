So hat sich Lisa-Marie Schiffner (19) noch nie gezeigt. Die Influencerin kennt man normalerweise immer top-gestylt und selten ungeschminkt. Im Bereich Beauty und Lifestyle hat sich die Brünette in den letzten Jahren eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Fast täglich gibt sie intime Einblicke in ihr Leben und erzählt offen über die Probleme einer Jugendlichen. Vor wenigen Wochen kündigte die Beauty an, die Pille aus gesundheitlichen Gründen abzusetzen. Jetzt gibt Lisa-Marie ein Update und zeigt sich ohne Make-up.

Auf ihrem Instagram-Account teilt sie eine Fotocollage, die sie einmal fast ungeschminkt und einmal mit Schminke und Filter zeigt. Dabei ist ein deutlicher Unterschied sichtbar: "Das ist gerade die Realität!", kommentiert die Österreicherin die Aufnahmen. Seit dem Verzicht auf das Verhütungsmittel kämpfe sie mit starken Hautunreinheiten. Dies erinnere die YouTuberin sehr an ihre Kindheit zurück, denn schon damals habe sie große Probleme mit Akne und Pickeln gehabt. Trotzdem möchte das Web-Sternchen mit seinem Beitrag ein Statement setzen und schreibt: "Ab und an ein wenig mehr Realität tut uns allen gut – auch wenn es mir gerade eher schwer fällt, diesen Beitrag zu teilen."

Von ihren Fans und Influencer-Kolleginnen bekommt sie für ihren Mut viel Zuspruch. Beauty-Bloggerin Mrs. Bella (27) schreibt beispielsweise "Halte durch! Das geht wieder weg, auch wenn es länger dauert! Es lohnt sich so sehr. Ein Leben ohne Pille ist wunderbar!" Ana Johnson (27) kommentiert: "Danke für deine Ehrlichkeit!"

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, YouTuberin

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner vor ihrem Tiny House

Getty Images Lisa-Marie Schiffner im Januar 2018

