Kurz vor dem großen Showdown müssen sie sich geschlagen geben! Bereits vor wenigen Augenblicken wurden die Zuschauer Zeugen davon, wie für Michaela Scherer (54) und Martin Bolze (63) die spannende Das Sommerhaus der Stars-Reise zu Ende ging. Sie mussten heute als erstes Paar ihre Koffer packen und die Show verlassen. Einige Szenen später traf es nun allerdings auch schon das nächste Pärchen: Lisha und Lou sind ebenfalls raus und verpassen damit nur knapp den Einzug in die Finalrunde.

Um die zwei Paare zu ermitteln, die am Ende der Sendung um den Gesamtsieg spielen, mussten sich die drei übrig gebliebenen Teams erst einmal im Halbfinale beweisen. Bei dem Spiel, das unter dem Motto "ausgeliefert" stand, ging es darum, reihum Begriffe zu bestimmten Themen aufzuzählen. Wer keine oder eine fehlerhafte Antwort lieferte, bekam eine Ladung vom sogenannten Schmodder-Roulette verpasst. Kurz vor dem alles entscheidenden Match zeigte vor allem Lisha noch einmal richtig Kampfgeist und kündigte an, ihre Konkurrenz "zerreißen" zu wollen – allerdings erfolglos. Die YouTuber scheiterten an der Aufgabe, ehemalige Sommerhaus-Teilnehmer aufzuzählen. Lisha nannte Henning und Diana – meinte offenbar Henning Merten und Denise Kappès (30) – und katapultierte sich und Lou mit dieser Antwort ins Aus.

"Scheiße, Leute, wir sind raus", platzte es kurz nach der Niederlage aus Lisha heraus. Und auch ihr Partner Lou war ziemlich geknickt und konnte nicht glauben, so kurz vor dem Ziel rauszufliegen. Damit ist klar, welche zwei Teams um den Sieg kämpfen: Caro und Andreas Robens treten nun gegen Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki an.

