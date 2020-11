Victoria Beckham (46) scheint voll und ganz hinter ihrer zukünftigen Schwiegertochter zu stehen! Vor wenigen Monaten hielt Brooklyn Beckham (21) um die Hand seiner Auserwählten Nicola Peltz (25) an, sehr zur Freude seiner berühmten Eltern. Besonders Victoria scheint die Schauspielerin ins Herz geschlossen zu haben. Das zeigt sie nun wieder einmal – und gratuliert der schönen Blondine zu ihrem neuen Film öffentlich im Netz!

Nicola ist aktuell in dem Weihnachtsfilm "Holidate" zu sehen – natürlich lässt ihre Schwiegermama in spe sich das nicht entgehen. Kurzerhand postet sie in ihrer Instagram-Story ein Bild ihres Laptops, auf dem der Film zu sehen ist. Ihrer Freude verleiht die Fashion-Ikone natürlich gebührend Ausdruck: "Es ist so weit! Aufgeregt, meinen ersten Weihnachtsfilm dieses Jahr zu sehen. Küsse an Nicola Peltz", schreibt die vierfache Mutter. Wie es scheint, ist sie richtig stolz auf ihr zukünftiges Familienmitglied.

Doch auch Victoria selbst wird in baldiger Zukunft auf der Leinwand zu sehen sein. Über die Promidame und ihren Gatten David Beckham (45) wird es eine Netflix-Dokumentation geben. Darin sollen die Zuschauer exklusive Einblicke in den Alltag der Familie erhalten.

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

Anzeige

Getty Images Nicola Peltz im September 2019 in Toronto

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de