Wie steht eigentlich Jason Derulos (31) Umfeld zu seiner TikTok-Liebe? Der erfolgreiche Musiker tobt sich regelmäßig auf der Lipsync-Plattform aus – und begeistert mit seinen ausgefallenen Videos inzwischen stolze 38 Millionen Abonnenten. Dabei ist dem Interpreten von "Take You Dancing" offenbar keine Aktion zu peinlich oder zu gefährlich: So sprang er beispielsweise schon vom Dach in seinen Pool! Auch seine Freundin Jena Frumes involviert Jason gern in seine Videos. Doch was hält sie eigentlich davon?

"Jena liebt TikTok genau so sehr wie ich und sie ist genauso drin", verriet der 31-Jährige jetzt gegenüber Promiflash. Deshalb feiere sie auch seine Kreationen auf der Plattform. "Wenn sie TikTok nicht so sehr lieben würde, hätten wir wohl viel mehr Diskussionen!", plauderte der Sänger weiter aus. Warum? "Weil ich mir gerne und auch oft Zeit für TikTok nehme." Scheint ganz so, als würden die kreativen Clips inzwischen eine wichtige Rolle für ihn spielen!

Gäbe es denn irgendetwas, das Jason nicht für ein TikTok-Video machen würde? "Nein, ich denke nicht! Ich würde vermutlich alles machen, außer mich aus dem Himmel fallen zu lassen oder sowas – das würde ich nicht so gerne machen", witzelte er und ergänzte dann nach kurzem Überlegen: "Ich würde wohl auch nicht noch mal so viel essen, das war total verrückt." Damit spielt er wohl auf einen Clip an, in dem er 22 Burger verdrückte.

Instagram / jenafrumes Jason Derulo mit Jena Frumes und seinen Nichten

Instagram / jenafrumes Jena Frumes, Jason Derulos Freundin

Instagram / jasonderulo Jason Derulo, Sänger

