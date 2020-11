Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) gehen wieder voll in die Turtel-Offensive! Bereits seit August 2019 ist bekannt, dass die beiden Musiker ein Paar sind. Kurz nach der Verkündung schienen sie kaum die Finger voneinander lassen zu können und zeigten sich regelmäßig schwer verliebt. Zwischenzeitlich wurde es dann aber still um die beiden – sie hielten sich mit gemeinsamen Auftritten und Liebesfotos zurück und schnell wurde gemunkelt, ob es kriseln könnte. Diesen immer wiederkehrenden Gerüchten trotzten sie vor wenigen Tagen nach längerer Zeit mal wieder mit einem Kuschelposting – und legten nun direkt noch mal nach: Shawn und Camila knutschten an Halloween!

Dürfen sich die Fans wieder an schmusige Schnappschüsse gewöhnen? Sowohl Camila als auch Shawn gaben ihren Followern auf Instagram jetzt Einblick in ihr Gruselfest 2020. Camila schmiss sich dazu in ein Ganzkörper-Hexen-Outfit, Shawn malte sich zumindest eine Schramme ins Gesicht. Während die Halloween-Freunde auf einem ersten Foto ernst in die Kamera schauen, gab es beim zweiten einen öffentlichen Liebesbeweis: Der Sänger und die Brünette gaben sich einen leidenschaftlichen Kuss und Camila beschrieb ihr Kostüm: "Ich, als verprügelte Miami-Hexe. Der Halloween-Geist kann niemals abgesagt werden!", lautete der witzige Text zum Foto in Shawns Feed.

Nach diesen Aufnahmen dürften alle Zweifel ausgeräumt sein: Bei den Turteltauben ist alles in bester Ordnung. Und das, obwohl erst im August hartnäckige Gerüchte die Runde machten: Camila und Shawn sollen eine Beziehungspause eingelegt haben, weil die Dauerquarantäne aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise den beiden zu schaffen gemacht habe.

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello an Halloween 2020

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello, Oktober 2020

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camilla Cabello

