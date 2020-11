Ist Elena Miras (28) auf der Suche nach einem neuen Partner? Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin ist seit einigen Wochen von Mike Heiter (28) getrennt. Ihren Followern erklärte sie danach offen: Sie habe mittlerweile gar keine Gefühle mehr für ihren Ex. Sorgt stattdessen jetzt jemand anderes für Schmetterlinge in ihrem Bauch? Elena gab zu, ein Auge auf jemanden geworfen zu haben. Könnte es sich dabei etwa um ihren Travelbuddy handeln?

Elena genießt gerade mit ihrer Tochter Aylen ein paar Tage Urlaub. Dabei werden die beiden von zwei Bekannten begleitet, wie nun in Elenas Instagram-Story zu sehen ist. Einer, den Elena selbst als "Onkel" bezeichnet, planscht in einem Clip mit Aylen im Pool – auf einer weiteren Aufnahme sitzt Elena neben einem anderen Freund am Rand des Wasserbeckens. Beide grinsen glücklich in die Kamera. Um wen es sich dabei handelt, lässt die Reality-TV-Beauty offen.

Ob das etwa der Mann ist, den Elena gerade näher kennenlernt? Über ihren neuen Flirt wollte sie bisher jedenfalls nicht auspacken – betonte aber bereits vor wenigen Wochen: Sie habe zwar Interesse an jemandem, sei aber nach der Trennung von Mike immer noch Single.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Juni 2020

Anzeige

ActionPress Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Anzeige

Was denkt ihr – ist es nur ein Freund oder mehr als das? Definitiv mehr! Das ist sicher nur ein enger Freund. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de