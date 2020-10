Wie sieht es in Elena Miras (28)' Liebesleben aus? Die Reality-TV-Darstellerin trennte sich kürzlich nach drei Jahren von Mike Heiter (28). Die ehemaligen Love Island-Teilnehmer hätten ihrer Beziehung immer wieder Chancen gegeben, doch letztendlich sei sie zerbrochen. Über die genauen Hintergründe sprachen die Eltern der kleinen Aylen noch nicht. Doch Elena betonte bereits, dass es ihr nach dem Liebes-Aus sehr gut gehe. Hat die Single-Lady jetzt auch wieder das Dating-Fieber gepackt?

Das legt nun eine Aussage in ihrer Instagram-Story nahe: Ein Fan wollte von der Influencerin wissen, ob sie nach der Trennung ein Auge auf jemanden geworfen habe. "Hmmm... ja", deutet sie daraufhin an. Allerdings stellt sie in der Fragerunde klar: Sie habe derzeit keinen festen Freund. Mit wem die Mutter gerade anbandelt, behält sie für sich und betont: Sie sei nicht mit Filip Pavlovic (26) zusammen! Anscheinend hatten ihre Follower vermutet, dass sie eine Romanze mit dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten haben könnte.

Bereits mit einem früheren Post hatte Elena Gerüchte angeheizt, dass sie gerade wieder auf dem Dating-Markt aktiv mitmischen könnte. "Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen!", schrieb sie auf ihrem Kanal. Was denkt ihr, macht Elena schon bald eine neue Beziehung öffentlich? Stimmt unten ab!

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Mai 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras, Fernsehstar

