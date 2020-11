Ziehen Justin Bieber (26) und seine Hailey (23) etwa um? Seit knapp zwei Jahren sind der Sänger und das Model inzwischen verheiratet und scheinen immer noch total verliebt ineinander zu sein. 2019 kauften die zwei Turteltauben sogar ihr erstes gemeinsames Eigenheim: Ein Luxusanwesen in Beverly Hills. Jetzt scheint es jedoch so, als würden sie bald wieder von ihrem Zuhause Abschied nehmen. Denn der "Yummy"-Interpret will die Villa verkaufen!

Auf Instagram bot Justin seine Prachtbude für schlappe 7,7 Millionen Euro einfach zum Kauf an. Zu einigen Schnappschüssen seines Hauses schreibt der Musiker: "Ich glaube, ich will mein Haus in Beverly Hills verkaufen, wer will es? Macht ein Angebot!" Sogar seine Möbel wolle der Chartstürmer verhökern. Dazu gehören unter anderem einzigartige Kunstwerke, eine ganz besondere Skateboard-Sammlung, die über seiner Treppe hängt sowie einige Spielautomaten. Warum der "I Don't Care"-Hitmacher unbedingt umziehen möchte, verrät er allerdings nicht.

Die große Frage ist nun: Wo werden die Biebers dann wohnen? Hailey und Justin sollen bereits im August eine größere Bleibe erworben haben, die sie rund 22,2 Millionen Euro gekostet hatte, wie ein Insider dem People-Magazin mitteilte. Ihr neues Zuhause soll stolze sieben Schlafzimmer, zehn Bäder und einen Infinity-Pool besitzen – und im Nobelvorort Beverly Park liegen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber im September 2020

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im September 2020

