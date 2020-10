Dieses Paar kann sich wirklich sehen lassen! Erfolgsmusiker Justin Bieber (26) und seine Frau Hailey (23) machen kein Geheimnis draus: Auch nach zwei Jahren Ehe finden die zwei einander so anziehend wie am ersten Tag. Der "Baby"-Interpret schwärmt allzu gerne von seiner schönen Partnerin – und ihrem regen Sexleben. Ob das wohl ihr Geheimnis ist? Wenn Justin und Hailey ausgehen, brezeln sie sich ordentlich füreinander auf!

Via Instagram ließ der Sänger seine Community am Samstagabend an der "date night" mit seiner Frau teilhaben. Auf den Bildern fällt direkt auf: Das hübsche Paar hat sich für seinen Abend zu zweit mächtig rausgeputzt! So trug Hailey ein superheißes schwarzes Minikleid, das ihre schlanken langen Beine betont – und ergänzte ihren Look mit einem Paar sexy Stilettos. Justin hat für den Anlass sogar mal seine geliebten Hoodies und Jogginghosen zu Hause gelassen und trug stattdessen ein weißes Hemd, schicke Hosen und Sneaker sowie eine coole schwarze Lederjacke. Wo und wie die beiden ihren Abend verbracht haben, wird nicht klar.

Auf den Bildern bekommt man übrigens auch einen guten Blick auf Justins neustes Tattoo: Der 26-Jährige hat sich im September eine ziemlich große Rose auf seinen Hals tätowieren lassen – die nicht besonders gut bei seinen Fans ankam! Sie finden, der Blondschopf habe langsam genug Motive auf seinem Körper.

