Jennifer Lopez (51) hat tief in die Kostümkiste gegriffen! Auch in diesem Jahr zelebrierten wieder zahlreiche Promis Halloween – und warfen sich für diesen schaurigen Anlass in kunterbunte und ausgefallene Kostüme: So schlüpfte Kim Kardashian (40) beispielsweise in die Rolle des Tiger King-Stars Carole Baskin (59) und verwandelte ihre Kinder in niedliche Raubkatzen. Auch J.Los Kostüm stellte eine Hommage an ein bekanntes Gesicht dar: Die "On The Floor"-Interpretin verkleidete sich kurzerhand als ihre Musik-Kollegin Madonna (62)!

Mit einigen Instagram-Posts verschaffte Jennifer ihren Fans jetzt einen Eindruck von ihrer Halloween-Feier. Am vergangenen Samstagabend feierte die 51-Jährige in einem Madonna-Kostüm – und bei diesem Look ließ sie sich von dem Musikvideo zur Single "Like A Virgin" inspirieren: Auf den Schnappschüssen trägt J.Lo eine weiße Corsage, einen Rock aus Tüll, lange Handschuhe aus Spitze und viel Schmuck. Zudem stylte sie ihre Mähne passend zum 80er-Jahre-Thema lockig.

Doch Jennifer war an diesem Abend nicht die Einzige, die mit ihrem Kostüm garantiert alle Augen auf sich zog: Auch ihr Liebster Alex Rodriguez (45) ließ sich zu Halloween etwas ganz Besonderes einfallen – und dabei verkörperte er ebenfalls eine Ikone: Er verkleidete sich als der US-amerikanische Rockmusiker Bruce Springsteen (71). Was sagt ihr zu J.Los Madonna-Kostüm? Nehmt an der Umfrage teil!

Getty Images Madonna, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Oktober 2020

Instagram / arod Jennifer Lopez und Alex Rodriguez an Halloween, 2020

