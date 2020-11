In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau ist auch Lutz auf der Suche nach der großen Liebe. Der Rinderwirt aus Sachsen sucht vor allem eine Partnerin, die auf seinem Hof auch richtig mit anpacken kann. Mit einer Sache fällt der 51-Jährige dabei ganz besonders auf – mit seinem Style! Er trägt nämlich einen Kilt. Lutz verriet jetzt, was es mit seinem Schottenrock auf sich hat.

Mit Bild sprach der Landwirt über seinen außergewöhnlichen Kleidungsstil. "Ohne Kilt fühle ich mich nicht vollständig. Der Kilt gehört zu mir. Das ist keine Verkleidung, sondern mein Lebensgefühl", meinte Lutz. Der Rock würde einfach zu ihm passen. Er habe mittlerweile fünf Stück, aber am meisten würde er seinen Lieblingskilt tragen. Den besitze der Sachse auch schon seit mittlerweile 40 Jahren.

Doch was trägt der Bauer unter dem Rock? "Ich trage den so, wie ich das möchte. Ob was drunter ist, weiß nur meine Frau" – wenn er denn eine Partnerin hat, erklärte Lutz ehrlich. Außerdem verriet er, was er im Sporran – der kleinen Ledertasche am Kilt – verstaut hat: "Da kommen das Portemonnaie, meine Handys und der Ausweis hin. Darin wird alles Wichtige geschützt."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius Der Rinderwirt Lutz bei "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

TVNOW / Stefan Gregorowius Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Lutz

