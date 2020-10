Zum ersten Mal in der nun schon 16-jährigen Geschichte von Bauer sucht Frau hat es zum Auftakt kein Scheunenfest gegeben. Aufgrund der aktuellen Lage wurde das feierliche Kennenlernen abgeblasen. Den Fans der Show hat das feuchtfröhliche Miteinander laut einer Promiflash-Umfrage schon sehr gefehlt. Und auch den Singles dürfte durch den Ausfall ein wirklich toller Abend verloren gegangen sein. Ex-Bewerberin Christa Haberl (44) erklärt, warum!

2017 nahm die Nageldesignerin selbst am ländlichen Flirtformat teil. Ihr Urteil nach Staffelstart? "Das Scheunenfest hat definitiv gefehlt", stellt die Verschmähte von Bauer Klaus Jürgen auf Nachfrage von Promiflash klar. Das erste Treffen in der geschmückten TV-Scheune ist etwas ganz Besonderes – für Zuschauer und Kandidaten gleichermaßen. "Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass dieser Tag die Staffel schon mal im Groben zusammenschweißt. Es ist ein Fest, das man in seinem ganzen Leben nicht vergisst", beteuert die Bayerin.

Auch Gunther Höfler (35), Schweinebauer und 2014 auf der Suche nach der Richtigen, kann sich noch gut an die ersten Begegnungen erinnern – die in diesem Jahr wohl auch anders gelaufen sind. "Was viele aber wohl nicht wissen: Die Bauern treffen sich schon einen Tag vor dem Scheunenfest im Hotel. Man sitzt zusammen, trinkt was und da entwickelt sich schon dieses Kameradschaftliche. Obwohl man sich ja noch nie gesehen hat", verrät der Profiboxer vergangenen Winter im Promiflash-Interview.

