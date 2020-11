Lindsay Arnold (26) schwelgt im Mutterglück! Die Tänzerin ist vor allem als Profi in der Show Dancing with the Stars, der US-amerikanischen Version von Let's Dance, berühmt geworden. Vor wenigen Monaten machte die Sportlerin dann aber mit ganz anderen Neuigkeiten von sich reden: Sie und ihr Mann Sam Cusick gaben bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Jetzt hat das lange Warten auf den Nachwuchs endlich ein Ende: Lindsay ist zum ersten Mal Mutter geworden!

Das verriet die 26-Jährige auf Instagram. Zu einem Bild, das sie und Sam mit ihrem kleinen Mädchen im Krankenhaus zeigt, schrieb sie: "Die schönste Überraschung an diesem besonderen Tag. Die Kleine und Mama sind gesund und wohlauf." Weitere Details zu ihrem Neugeborenen und der Geburt will Lindsay zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten. Auch wie ihr Töchterchen heißt, bleibt erst mal noch ein Geheimnis. "Aber ich wollte dieses Bild von unserer kleinen Familie mit euch teilen", beendete sie ihren Post.

Nur einen Tag vor der Geburt teilten Lindsay und Sam noch einige Schnappschüsse von einem ganz besonderen Babybauch-Shooting. Zu Halloween hatte sich Sam als Basketballspieler verkleidet und Lindsays kugelrunder Bauch wurde passend dazu als Basketball bemalt.

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und Sam Cusicks Schwangerschaftsverkündung

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold, August 2020

Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold

