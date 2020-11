Steph Claire Smith (26) und Josh Miller schweben im absoluten Baby-Glück! Vor wenigen Tagen hatten die australische Influencerin und ihr Mann besonders erfreuliche Nachrichten in den sozialen Medien verkündet: Die beiden erwarten rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit ihr erstes Kind. Doch auch wenn sich die hübsche Brünette gerade noch ziemlich am Anfang ihrer Reise zum Mama-Sein befindet, kann sie ihre Glücksgefühle schon jetzt kaum in Zaum halten: Steph teilte ein zuckersüßes Foto auf Social Media – und dabei brachte sie ihre riesengroße Vorfreude auf ihr Baby zum Ausdruck!

"Wir können es nicht abwarten, dich kennenzulernen, Kleines", betitelte die Beauty ihren niedlichen Instagram-Post. Auf dem Schnappschuss liebkost Josh überglücklich den Bauch der 26-Jährigen – und auch die werdende Mutter zeigt sich auf der Aufnahme sichtlich zufrieden: Nur mit einem BH und einer aufgeknöpften Jeans bekleidet strahlt sie bis über beide Ohren.

Doch nicht nur die Eltern in spe können es offenbar kaum mehr abwarten, bis sie ihr kleines Baby endlich in den Armen halten können – auch die Fans sind bereits voller Vorfreude: "Können die nächsten sechs Monate bitte schnell vorbeigehen?", "Ich freue mich schon jetzt so sehr" oder auch "Ich fiebere mit euch mit", ließen ein paar Nutzer auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith und Josh Miller im November 2020

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith und Josh Miller

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith im Oktober 2020

