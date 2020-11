Was für eine süße Geste! Nach zahlreichen Munkeleien bestätigten Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Yeliz Koc (27) das, was ohnehin schon alle wussten: Ja, sie sind ein Paar. Seitdem haben der Schauspieler und die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin schon jede Menge erlebt – und sind aktuell sogar dabei, ihr erstes gemeinsames Liebesnest in Berlin zu beziehen. Zu Yeliz' Geburtstag stöberte Jimi nun im privaten Fotoalbum und teilte das eine oder andere Schätzchen sogar mit den Fans im Netz.

Heute wird Yeliz 27 Jahre alt – und pünktlich zu ihrem Ehrentag lässt ihr Freund die Liebe der beiden in seiner Instagram-Story mit Pärchenschnappschüssen und witzigen Kommentaren Revue passieren. "Seit Tag eins haben wir jede Menge miteinander gelacht", hält Jimi zum Beispiel zu einem Foto fest, auf dem Yeliz ihr Handy am Ohr hat und grinst. Darauf folgen zahlreiche Bilder, die die frischgebackene Berlinerin offenbar bei ihrer Lieblingsbeschäftigung zeigen: beim Schlummern. "Du hast viel geschlafen", kommentiert er eine der Aufnahmen.

Dass der Humor in der Beziehung nicht zu kurz kommt, beweist außerdem ein lustiger Schnappschuss von Yeliz beim Essen. Zu einem Pic, auf dem sie sich genüsslich ihr asiatisches Essen schmecken lässt, schreibt Ulknudel Jimi: "Immer schön hungrig bleiben." Doch eine Sequenz später schwächt er seine neckischen Sticheleien wieder ab. "Ich liebe dich, Yeliz", hält er zu einem gemeinsamen Bild fest.

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / jimbonader Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de