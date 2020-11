Sängerin Doreen Steinert (33), die 2019 ihr musikalisches Comeback mit dem Künstlernamen Reen feierte, steht auf heiße und manchmal auch recht extravagante Outfits. Dies zeigte sie jüngst in dem Musikvideo zu ihrer neuen Single "Bow Out". Doch auch zum Dönerkauf hüllt sich die attraktive Blondine einfach mal in ein elegantes Abendkleid und wirft dazu eine Felljacke über. Für ihren alltäglichen Gassi-Walk mit den Hunden entschied sich die Musikerin jetzt für ein besonders freizügiges Outfit.

In einem sehr heißen und äußerst knappen pinkfarbenen Kleid überraschte die "Missing You"-Interpretin am Montag ihre Instagram-Follower. Ganz offensichtlich erlaubt das textilarme Kleidungsstück nicht einmal einen BH – Reen scheint diesen schlichtweg weggelassen zu haben. Dazu kombinierte sie eine stylische Jeansjacke. Diesen Look rockte die Sportliebhaberin aber nicht nur bei sich zuhause, sondern ging auch in dem pinkfarbenen Hauch von Nichts mit ihren Hunden vor die Tür. Denn nachdem Gassigehen zeigte sie sich wieder in ihrer Insta-Story und hatte immer noch das gewagte Kleidchen an.

Dazu überraschte sie ihre Follower mit einem neuen Musik-Cover, das sie anschließend auf der Foto- und Video-Plattform veröffentlichte. In dem Clip performte sie "All of Me" von John Legend (41) und sorgte damit bei ihren Anhängern für Gänsehaut.

Instagram / reenofficialmusic Sängerin Reen

Instagram / reenofficialmusic Sängerin Reen mit ihrem Hund

Instagram / reenofficialmusic Reen, Sängerin ("Bow Out")

