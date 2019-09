Doreen Steinert (32) ist zurück – vor Kurzem veröffentlichte die ehemalige Popstars-Gewinnerin ihr erstes Lied seit einer langjährigen Pause. Mit dem neuen Künstlernamen REEN überraschte sie ihre Fans mit dem Titel "Missing You". Weitere Singles und sogar ein Album sind bereits in Planung. Doch bei all dem Stress und der ganzen Arbeit gönnt sich die Blondine auch besondere Auszeiten. In einem edlen Outfit holte sie sich jetzt ein simples Fast-Food-Gericht.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin nun einen Fahrstuhl-Schnappschuss. Darauf sieht man sie mit einem freizügigen aber sehr elegantem schwarzen Kleid mit großem Ausschnitt. Dazu kombinierte das ehemalige Nu Pagadi-Mitglied einen hellen Pelzmantel und einen glamourösen Dutt. Es sieht so aus, als würde Doreen auf ein wichtiges Event gehen, aber dem ist nicht so. "Ich geh kurz einen Döner essen", schrieb sie zu dem Spiegel-Selfie.

Mit diesem Look war die Exfreundin von Rapper Sido (38) sicher etwas overdressed in der Döner-Bude. Jetzt seid ihr gefragt, findet ihr das Outfit zu übertrieben für einen Kebab-Ausflug? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

Getty Images Sängerin Doreen Steinert

Anzeige

ActionPress / Zengel, Dirk Doreen Steinert alias Reen im Juli 2019

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert alias REEN

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de