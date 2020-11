Jenke von Wilmsdorff (55) feiert sein Comeback! In den vergangenen Jahren wagte der 55-Jährige immer wieder teils fragwürdige Experimente und ließ sich dabei mit der Kamera begleiten. Dieses Jahr war jedoch bekannt geworden, dass der Reporter seinen Heimatsender verlässt und zu ProSieben wechselt. Dort führt er nun fort, was er bei RTL beendet hatte und stellt sich neuen Herausforderungen. Noch in diesem Jahr können sich Zuschauer auf seine erste Sendung freuen – die wortwörtlich unter die Haut gehen soll!

Wie nun vom Sender ProSieben bekannt gegeben wurde, soll sein neues Format "Jenke" am 30. November erstmals ausgestrahlt werden. Um 20:15 Uhr wird der Fernsehjournalist bei einem Schönheitsexperiment der Frage "Für immer jung - aber zu welchem Preis?" nachgehen. Jenke soll in der Premiere die oftmals schmerzhaften Eingriffe zugunsten eines ewig jungen Aussehens getestet haben. Er will herausfinden, welche Methoden wirklich etwas bringen und hinter welchen ausschließlich das Geschäft mit dem Traum von ewiger Schönheit steckt.

Es soll jedoch nicht nur bei den bewährten Experimenten bleiben. ProSieben-Chef Daniel Rosemann erklärte bereits im Sommer: "Wir wollen in den nächsten Jahren gemeinsam viel Neues ausprobieren." Jenke-Fans können sich also auf neue Projekte mit dem Reporter freuen.

Anzeige

MG RTL D Jenke von Wilmsdorff in "Jenke Über Leben!"

Anzeige

MG RTL D Tim Mälzer und Jenke von Wilmsdorff in Afrika für "Jenke Über Leben!"

Anzeige

MG RTL D Jenke von Wilmsdorff (re.) und Ibrahim Yücel in "Das Jenke-Experiment"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de