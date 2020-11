Jetzt spricht der Sender! In den vergangenen Wochen sorgten einige Aussagen von Schlagerstar Michael Wendler (48) für ordentlich Aufruhr. Der Sänger hatte nicht nur seinen DSDS-Job hingeworfen, sondern auch kritische Äußerungen bezüglich der aktuellen Gesundheitskrise gemacht und seinem Ex-Arbeitgeber RTL unterstellt, zusammen mit der Regierung an einer Verschwörung beteiligt zu sein. Diese Vorwürfe hat der Wahlamerikaner jetzt aber zurückgenommen und sich entschuldigt. Doch stößt seine Reue auf Zuspruch?

"Wer in der Öffentlichkeit steht und sie für seine Botschaften aktiv nutzt, sollte doppelt gut nachdenken, bevor er sich äußert", gibt ein Sendersprecher gegenüber der Bild-Zeitung bekannt und macht weiter deutlich, dass die entschuldigenden Worte wohl keine große Geltung haben: "Wir haben das aktuelle Statement von Michael Wendler wahrgenommen, ohne dessen Gehalt beurteilen zu können oder zu wollen." Mit diesem offiziellen Statement unterstützt der Sender wohl einen vorherigen Twitter-Kommentar, aus dem hervorgeht, dass aktuell andere Dinge wichtiger als das Wendler-Thema seien.

Doch was genau hatte sich der "Egal"-Interpret in seiner Entschuldigungs-Story überhaupt vom Herzen geredet? "Ich muss mich bei RTL hier an dieser Stelle entschuldigen, denn ich habe da RTL wahrscheinlich ziemlich unrecht getan, indem ich RTL auch mit in dieses Boot gezogen habe", meinte er. Außerdem wollte er jegliche Anschuldigungen der "Gleichschaltung" zurücknehmen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Ex-DSDS-Juror

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

ActionPress Michael Wendler, Sänger

