Ashley Graham (33) feierte am Wochenende ihren 33. Geburtstag. Gemeinsam mit Ehemann Justin Ervin und ihrem neun Monate alten Sohn Isaac verbrachte das Model den Ehrentag im engsten Familienkreis in der Natur. Ashleys neuestes Posting gewährt ihren knapp zwölf Millionen Followern nun allerlei private Einblicke. Mit einer Bilderreihe zeigt die Beauty, was diesen Tag für sie so perfekt gemacht hat.

Auf Instagram veröffentlichte Ashley zahlreiche Fotos von ihrem Jubiläum und schrieb dazu: "Perfekter Tag mit meinen Jungs." Auf den Schnappschüssen zeigt die 33-Jährige, wie sie ungeschminkt mit einem Rucksack durch die Sonne spazierte und mit ihrem Partner kuschelte. Weitere Bilder dokumentieren, wie die Brünette unter anderem einen Vogel fütterte, ihre Geburtstagstorte verspeiste und ein Bad nahm. Viele Follower reagierten auf die Momentaufnahmen mit Komplimenten und kommentierten den Beitrag mit Glückwünschen.

Auch einige Promis meldeten sich unter dem Post zu Wort. Unter anderem bekam Curvy-Model Ashley Lob von der Promi-Stylistin Justine Marjan. Sie kommentierte die Fotoreihe mit einem "magisch". Auch Promi-Trainerin Kira Stokes zeigte sich begeistert und schrieb: "Dieses Vintage-Paket – buchstäblich voller Erinnerungen."

Instagram / ashleygraham Model Ashley Graham und ihr Ehemann Justin Ervin

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Sohn Isaac

