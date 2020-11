Pietro Lombardi (28) und Laura Maria Rypas einst gemeinsamer Hund soll unter der Trennung der beiden nicht leiden müssen! Vor wenigen Tagen machte der DSDS-Sieger das Liebes-Aus mit der TikTokerin öffentlich. Zu der Beziehung gehörte auch die Hündin Akira – und in ihrem Sinne musste das Ex-Paar eine Lösung finden. Schnell klärte Pie auf, dass die Fellnase ein Geschenk an Laura zum Einmonatigen war, sie also bei ihr bleiben würde. Wie liebevoll Laura für das Tier und ihren zweiten Hund sorgt, verriet die Düsseldorferin jetzt auf Social Media!

In ihrer Instagram-Story startete Laura Anfang der Woche eine Frage-Antwort-Runde mit ihren Followern. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, wie sie ihren Job als Rechtsanwaltsfachangestellte und das Wohl ihres Hundepaares unter einen Hut bekommt. Dabei machte die Blondine klar, dass sie dafür eine Frühaufsteherin sein müsse: "Also ich mache es so, dass, bevor ich zur Arbeit fahre, ich mit meinen Hunden eine große Runde Gassi gehe." Zudem greife sie auf moderne Technik zurück. "Und ich habe zu Hause zwei Kameras, sodass ich meine Hunde immer unter Kontrolle habe, beziehungsweise immer sehe, was die beiden machen", erzählte sie weiter.

Glücklicherweise seien ihr American Akita und ihre Zwergspitz-Dame aber recht selbstständig: "Also die können auch ein paar Stunden allein bleiben. Nach der Arbeit werden beide nochmal richtig schön ausgelastet." Lauras Ex Pietro schien sich derweil noch nicht in der Rolle des Hunde-Papas zu sehen. Er stellte in seinem Netz-Statement aber klar, wie gut Laura diese Aufgabe übernehme: "Laura liebt Hunde, sie kümmert sich super um den Hund."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria mit ihrer Hündin Akira

