Wer würde nicht gerne in königlicher Nachbarschaft wohnen? Neben dem Buckingham Palace in London residieren die britischen Royals auf noch einigen anderen Schlössern und Palästen. Unter anderem gehört der Königsfamilie ein Landsitz in Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk. Eines der Anwesen auf diesem Grundstück ist jetzt offiziell zur Miete freigegeben: Queen Elizabeth II. (94) ist auf der Suche nach einem neuen Nachbarn!

Laut Daily Mail soll das Grundstück mit dem Namen Flitcham Hall etwa drei Kilometer vom Sandringham House der Queen entfernt sein. Es soll sechs Schlafzimmer, ein eigenes Freibad, einen Weinkeller und einen Tennisplatz haben. Ab kommendem Frühjahr stehe das Anwesen für umgerechnet 4.100 Euro monatlich für neue Mieter zur Verfügung. Die Mindestdauer des Mietvertrags für Flitcham Hall soll drei Jahre betragen.

Einzige Bedingung für die neuen potenziellen Nachbarn: Es dürfen keine Katzen mitgebracht werden! Das Verbot soll dem Newsportal zufolge 2016 eingeführt worden sein, nachdem Katzen die hauseigenen Wildvögel des Landguts gejagt haben sollen. Die Tiere seien nämlich eigens für die königliche Jagdgesellschaft aufgezogen worden.

Getty Images Queen Elizabeth II. mit Gästen auf ihrem Landsitz in Sandringham

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Jahr 2010

Getty Images Queen Elizabeth II. in Bristol, England

