Schon jetzt geht es bei Temptation Island V.I.P richtig ab! In der dritten Folge der Show gab es das erste Lagerfeuer für die teilnehmenden Paare – und vor allem für die Frauen gab es dabei nicht nur schöne Bilder zu sehen. Auch für Stephanie Schmitz (26), die Partnerin von Julian Evangelos (28), gab es ein Video aus der Männer-Villa. Die Blondine war allerdings alles andere als bestürzt über die Bilder: Ihr war einfach nur zum Lachen zumute.

Stephi bekam zu sehen, wie Single-Lady Julia Jaku bei einer anderen Verführerin von Julian schwärmt und betont, dass sie alles dafür geben würde, "ihn zu bekommen." Die 26-jährige Partnerin des Reality-TV-Stars kann sich einen bissigen Kommentar dazu nicht verkneifen: "Ich lach mich schlapp." Das Ganze scheint der Beauty also kaum Sorgen zu bereiten. "Dass die Damen sich in Julian schockverlieben, bin ich gewöhnt. Daher weiß ich, dass ihn das kalt lassen wird", erklärt Stephi danach im Interview mit einem Lächeln auf den Lippen.

Julia selbst erklärte später in einem Promiflash-Interview, dass sie von Julians Loyalität gegenüber seiner Freundin so gerührt gewesen wäre. Sie würde in einer künftigen Beziehung gerne auch mal so eine Liebe zurückbekommen – deswegen sei sie während der Sendung so emotional geworden.

