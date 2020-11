Jan Kittmann ist der Neue bei GZSZ! Seit wenigen Wochen ist der Schauspieler in der Serie als Bauleiter Tobias zu sehen. Als Neuling hatte er zunächst viel Kontakt mit Maria Wedig (36), weil die seine alte Schulfreundin Nina spielt. Vor der Kamera verstehen sich die zwei also prächtig. Aber wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus? Maria verrät nun, was sie von ihrem neuen Kollegen hält.

"Jan ist ein sehr netter Typ. Ich drehe sehr gerne mit ihm", freute sich die 36-Jährige im neuen GZSZ-Podcast. Er sei wirklich ein super Kollege. Und es klingt fast so, als würde sie gerne mehr Szenen mit Jan haben. "Wir hatten ja Gott sei Dank ein paar Anfangsszenen. Jetzt mittlerweile spielt er verrückterweise auch mit anderen, was ich überhaupt nicht verstehen kann", witzelte sie.

Ob sie damit vielleicht Katrin-Darstellerin Ulrike Frank (51) meint? Zwischen ihrer und Jans Rolle knisterte es nämlich schon beim ersten Aufeinandertreffen. Und auf Facebook stieß dieser Flirt auf jede Menge Zuspruch. "Ich gönne es ihr. Wäre super, wenn er ihr den Kopf verdreht und Schmetterlinge bei beiden fliegen", schrieb eine Userin.

TVNOW/ Wolfgang Baumgartner Jan Kittmann, Schauspieler

Instagram / mariawedig Maria Wedig im Juli 2018

TVNOW / Rolf Baumgartner Tobias (Jan Kittmann) und Katrin (Ulrike Frank) in einer Szene bei GZSZ

