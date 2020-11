Endlich spricht Anne Wünsche (29) über Ruben Rodriguez! Mitte Oktober gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die Trennung von ihrem Ex Karim bekannt. Seitdem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass sie längst wieder vergeben ist – und zwar an den SixxPaxx-Stripper Ruben. Nun machte es Anne endlich offiziell und bestätige ihre neue Liebe. Im gleichen Atemzug offenbarte sie aber auch, dass sie anfangs Vorurteile wegen des Jobs ihres Liebsten hatte.

"Ich habe diesen Menschen komplett falsch eingeschätzt. Ich glaube, viele von euch sehen nur seinen Beruf und haben ein klares Bild vor Augen – das hatte ich auch ganz lange", erklärte die YouTuberin in ihrer Instagram-Story und stellte klar, dass Ruben anders sei, als man es aufgrund von Geschichten oder wegen seines Jobs denken könnte. "Er ist ein ganz toller, spiritueller Mann. Ich habe so etwas wie ihn noch nie erlebt", erzählte Anne strahlend und beteuerte, "super-super-glücklich" zu sein.

Auch zu der Kritik, dass sie zu schnell einen neuen Mann in ihr Herz gelassen hätte, nahm die 29-Jährige Stellung. Drei Partner in sieben Jahren seien nicht viele, betonte sie – und sieht auch ihre neue Beziehung realistisch: "Ich kann jetzt nur genießen und glücklich sein. Vielleicht bin ich nächste Woche wieder Single, dann ist es halt so. Dann war er wieder nicht der Richtige."

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez im Februar 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez, Stripper

