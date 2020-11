Amber Heard (34) zeigte sich erstmals nach dem Gerichtsurteil wieder in der Öffentlichkeit! Monatelang führte ihr Ex-Mann Johnny Depp (57) eine Schlammschlacht gegen die britische Zeitung "The Sun". In dem Prozess trat Amber als Hauptzeugin auf, um über ihre Gewalterfahrungen mit dem Fluch der Karibik-Star zu berichten. Am vergangenen Montag fiel dann das Urteil: Der Schauspieler hat die Klage verloren. Jetzt wurde Amber zum ersten Mal seit der Urteilsverkündung gesichtet: Sie jubelte vor Freude!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, umarmt die Schauspielerin ganz innig ihre Familie vor ihrem Zuhause in Los Angeles. Nach dem monatelangen Kampf im Gerichtssaal sieht man der Blondine die Erleichterung an – ihr Gesichtsausdruck spricht Bände: Ausgelassen und glücklich strahlt die 34-Jährige auf den Bildern. Sie hatte sogar einen großen Luftballon in Form einer Champagnerflasche dabei. Ob sie damit wohl zeigen wollte, dass sie auf das Gerichtsurteil anstoßen will?

Johnny hingegen erhielt nach dieser Niederlage von seiner Anwältin Jenny Afia den Rat, unbedingt in Berufung zu gehen. "Das Urteil ist so fehlerhaft, dass es lächerlich wäre, wenn Herr Depp keinen Einspruch einlegen würde", heißt es laut Page Six in einem offiziellen Statement der Verteidigerin. Sie wirft vor allem der zuständigen Richterin vor, zu parteiisch gewesen zu sein. Gegendarstellungen, wie zum Beispiel von der Polizei oder von Ärzten, seien völlig missachtet worden, erklärte die Juristin.

Getty Images Amber Heard auf den Filmfestspiele von Cannes, 2018

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard in Los Angeles, 2015

Instagram / amberheard Amber Heard, Schauspielerin

