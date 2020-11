Queen Elizabeth II. (94) reicht es jetzt offenbar endgültig! Seit Anfang des Jahres – als Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) ihre royalen Pflichten niedergelegt und Großbritannien den Rücken gekehrt hatten – hängt der Haussegen britischen Königspalastes offenbar schief: Immer wieder heißt es aus Insider-Kreisen, dass besonders zwischen den Brüdern Prinz William (38) und Prinz Harry, sowie zwischen deren Ehefrauen Herzogin Kate (38) und Herzogin Meghan dicke Luft herrscht. Und das möchte sich die Monarchin offenbar nicht länger mit anschauen: Die Queen soll jetzt sogar eine Krisensitzung planen, damit sich die Familie ausspricht – und das an Weihnachten!

Laut einem Insider des australischen Magazins New Idea plane die Queen eine Art familiäres Beratungsgespräch an den Weihnachtsfeiertagen. Damit wolle sie versuchen, die Spannungen, die seit Harrys und Meghans Abreise innerhalb der britischen Königsfamilie herrschen, abzubauen. "Die Tatsache, dass die Queen in Anbetracht ihres Alters auf so etwas Neumodisches wie eine Familienberatung setzt, zeigt, wie schlecht es tatsächlich aussieht", vermutete die Quelle.

Doch dass es tatsächlich zu dieser Aussprache in Großbritannien kommen könnte, glaubt die Royal-Expertin Carolyn Durand nicht, wie sie gegenüber Elle verriet: "Voraussichtlich werden [Harry und Megan zu dieser Zeit] in ihrem Haus in Montecito in Kalifornien sein und Weihnachten nicht in Großbritannien verbringen", berief sich die Autorin auf Insider-Informationen.

