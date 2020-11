Die Gerüchteküche brodelt weiter und weiter! Während die Fans noch immer auf eine Liebes-Reunion von Scott Disick (37) und seiner Ex Kourtney Kardashian (41) hoffen, macht der Unternehmer aktuell eher mit Schlagzeilen um sein vermeintlich wildes Datingleben von sich reden. So soll er zuletzt nicht nur mit seiner einstigen Flamme Bella Banos angebandelt haben, sondern auch Model Megan Blake Irwin zu einem romantischen Date ausgeführt haben. Jetzt kommt aber schon wieder eine ganz andere Dame ins Spiel: Angeblich soll es zwischen Scott und Amelia Gray Hamlin funken.

Bei der 19-jährigen Schönheit handelt es sich laut The Hollywood Gossip um die Tochter von Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin Lisa Rinna und ihrem Mann Harry Hamlin. Bei einer Halloween-Party am vergangenen Wochenende soll der Reality-TV-Star in Begleitung des Models aufgetaucht sein. Ob zwischen den beiden tatsächlich mehr läuft oder sie nur als gute Freunde bei der Feier aufgekreuzt sind, ist jedoch nicht bekannt.

Eine Frau dürfte aktuell zumindest überhaupt nicht mehr auf der Dating-Liste des 37-Jährigen stehen: Ex-Freundin Sofia Richie (22). Die ist nach der Trennung wohl nicht nur bereit für eine neue Liebe, sondern hat offenbar auch schon einen geeigneten Kandidaten gefunden. Erst vor wenigen Wochen genoss sie ein romantisches Rendezvous mit einem Unbekannten.

Anzeige

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Anzeige

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie auf einer Ausstellungseröffnung in West Hollywood im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de