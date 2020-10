Geben Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (37) ihrer Liebe noch eine Chance? Die Reality-TV-Stars sind seit fünf Jahren getrennt, durch ihre drei gemeinsamen Kinder aber auf immer miteinander verbunden. Die Stars verbringen also auch weiterhin einiges an gemeinsamer Zeit – weshalb Fans ständig ein Comeback des einstigen Pärchens wittern. Aber liegt das für Kourtney und Scott überhaupt im Bereich des Möglichen?

"Scott und Kourtney werden immer einen besonderen Platz im Herzen des anderen einnehmen, aber eine romantische Beziehung ist gerade nicht in Sicht", stellte ein Insider jetzt gegenüber Hollywood Life klar. Sie seien sich sicher, dass sie nie den Kontakt zueinander verlieren würden – schon allein aufgrund ihrer Kinder. "Sie werden sich immer um den jeweils anderen kümmern, weil sie sich schon so lange kennen und schon so viel gemeinsam erlebt haben", verrät die Quelle weiter.

Doch könnte sich zwischen dem Elternpaar irgendwann in der Zukunft möglicherweise wieder etwas Romantisches entwickeln? Das hält ein weiterer Informant für sehr unwahrscheinlich. "Es gibt immer noch keine Chance, dass die beiden jemals wieder mehr als Freunde sein werden." Auch in ihrem Umfeld gehe niemand davon aus, dass es ein Comeback geben wird.

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im Oktober 2020

Getty Images Kourtney Kardashian und Scott Disick im Februar 2011 in Las Vegas

