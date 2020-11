Brenda Patea (27) spricht über das Verhältnis zu Alexander Zverev (23). Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überraschte ihre Fans vor einigen Tagen mit süßen Neuigkeiten: Sie erwartet Nachwuchs! Der Vater ihres ungeborenen Kindes ist Alex, mit dem sie mittlerweile aber nicht mehr zusammen ist. In einem öffentlichen Statement hatte die Influencerin zuvor erklärt, dass sie keinen Kontakt mehr zu dem Tennisprofi habe. Doch diese Aussage korrigierte Brenda jetzt!

"Es erreichen mich immer noch ganz viele Fragen, da ich in meinem ersten Interview gesagt habe, dass ich mit Alex keinen Kontakt habe", erklärt die 27-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Tatsächlich habe sie eine Zeit lang nicht mit ihrem einstigen Partner gesprochen, doch das habe sich mittlerweile geändert: "Wir haben wieder sehr guten Kontakt. Und das ist auch gut so und ich freue mich drüber", betont sie.

Alex äußerte sich vor ein paar Tagen ebenfalls zu den Schwanger-Schlagzeilen und gab eine ähnliche Erklärung wie das Model ab: "Auch wenn Brenda und ich nicht mehr zusammen sind, haben wir ein gutes Verhältnis und ich werde meiner Verantwortung als Vater gerecht." Er werde sich gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin um den Nachwuchs kümmern.

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Influencerin

Anzeige

Instagram / brendapatea Alexander Zverev und Brenda Patea im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev bei den Australian Open 2020

Anzeige

Denkt ihr, Brenda wird ihre Follower weiterhin an der Schwangerschaft teilhaben lassen? Ja, mit Sicherheit. Nee, sie schraubt das sicher zurück. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de