Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) sind jetzt Eltern eines kleinen Fellknäuels! Seit über einem Jahr sind die Sänger ein Paar und einfach unzertrennlich. Zwar gab es vor wenigen Monaten kurze Zeit Krisengerüchte – doch die wurden mit neuen Pärchenbildern schließlich komplett aus dem Weg geräumt. Tatsächlich läuft es zwischen den Stars so gut, dass sie jetzt den nächsten Beziehungsschritt gewagt haben: Sie haben sich einen Welpen zugelegt!

"Hi Tarzan", stellt Shawn den tierischen Familienzuwachs auf Instagram vor. In einem Clip knuddelt seine Freundin mit dem Hund auf der Rückbank eines Autos, in einem weiteren filmt das Paar den Kleinen beim Erkunden seiner Umgebung. Ob das etwa der erste Tag in seinem neuen Zuhause ist? Dort trifft er auf jeden Fall auf ein paar Spielkameraden: Zu Camilas kleiner Rasselbande gehören bereits Chihuaha Eugene, ein Deutscher Schäferhund namens Thunder und der Shih Tzu Leo.

Nicht nur Shawn und Camila sind schon jetzt total vernarrt in ihren zuckersüßen Wauwau – auch ihre Fans und Freunde sind hin und weg! "Ein Shamila-Hund. Oh mein Gott, ich weine!", kommentiert ein Follower den Netzbeitrag. Auch Model Hailey Bieber (23) ist sichtlich angetan und hinterlässt ein begeistertes "Oh mein Gott!".

Instagram / shawnmendes Welpe Tarzan

Instagram / shawnmendes Welpe Tarzan

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello, Oktober 2020

