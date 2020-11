Bei diesem Anblick dürfte Bauer Patrick glatt die Spucke wegbleiben: Seine Hofdame Antonia zeigt gerne, was sie hat! Aktuell buhlt die Kosmetikerin bei Bauer sucht Frau um das Herz von Jung-Landwirt Patrick. Normalerweise spielt sich Antonias Leben allerdings fernab von Scheune, Stall und Co. ab: Sie arbeitet als Model und wirft sich für so manches Fotoshooting mächtig in Schale – oder entledigt sich auch mal so mancher Klamotte.

Nicht nur auf dem einen oder anderen Schnappschuss im Netz lässt Antonia tief blicken: Für einen ihrer aktuellen Jobs – ein Kalender für das kommende Jahr – ließ sich Antonia in einem ziemlich sexy Dirndl sowie heißen Dessous ablichten. Auf dem Cover posiert die 20-Jährige in der Tracht breitbeinig auf einer Holzbank und lässt so der Fantasie des Betrachters freien Lauf. Auf den zwölf Kalenderbildern macht Antonia "eine super Figur" und "verzaubert [...] mit ihren sinnlichen und ästhetischen Posen", heißt es auf der Website des Auftraggebers, einer Familienbrauerei in Oberfranken.

Es handle sich jedoch keinesfalls um keinen Akt-Kalender. "Ich werde da weder meine Beine spreizen noch sonst irgendwie komisch nackt rumstehen", stellt die Blondine in einer Instagram-Story klar. Allerdings scheint sie dennoch hier und da die Hüllen fallen zu lassen: "Es wird viel oben ohne sein und es wird viel in Unterwäsche sein", gibt sie preis.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Bauer Patrick, Julia, Sofia und Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / diedundi Antonia in Thailand, Juli 2019

Anzeige

Instagram / diedundi Antonia, "Bauer sucht Frau"-Bewerberin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de