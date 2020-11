Erst vor wenigen Wochen verkündete Brittany Cartwright (31) ihren Fans eine zuckersüße Neuigkeit: Die "Vanderpump Rules"-Beauty und ihr Gatte Jax Taylor werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem hält die werdende Mama ihre Fans mit Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Doch vor wenigen Tagen platzte der Bald-Mama der Kragen: Brittany wehrte sich jetzt im Netz gegen Hater – aber was war der Grund dafür?

In den vergangenen Tagen haben sich immer wieder Fans negativ über das Bäuchlein der 31-Jährigen geäußert – der Bauch sei schon "viel zu groß", hieß es unter anderem. Doch das ließ die Blondine nicht auf sich sitzen. "Manche von euch sind einfach nur traurig und ich wünsche euch, dass ihr eines Tages glücklich seid. Ich bin glücklich und gesund und werde meine Schwangerschaft genießen, egal was irgendein Internet-Troll sagt", schrieb die Schwangere in ihrer Instagram-Story.

Bisher verlief die Schwangerschaft der TV-Bekanntheit allerdings nicht gerade entspannt. Vor wenigen Tagen hatte Brittany ein beunruhigendes Schwangerschaftsupdate gegeben. "Während des ersten und jetzt auch im zweiten Schwangerschaftstrimester war mir einfach nur total schlecht, sodass ich die meisten Tage bisher im Bett verbracht habe – oder in der Nähe des Badezimmers – und es war einfach nur total anstrengend", hatte sie darin ausführlich geschildert.

Instagram / brittany Brittany Cartwright und Jax Taylor

Instagram / brittany Brittany Cartwright, Schauspielerin

Instagram / brittany Brittany Cartwright im November 2020

