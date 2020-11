Sie haben ganz offensichtlich Musik im Blut! Marc Terenzis (42) gemeinsamer Sohn mit Sarah Connor (40) feierte in diesem Jahr seinen 16. Geburtstag. Während das einstige Paar Tyler (16) früher strikt aus der Öffentlichkeit heraushielt, gibt es seit einigen Monaten immer mal wieder Fotos mit ihrem Jungen. Jetzt überrascht Marc seine Community mit einem ganz besonderen Post: Er hat mit Tyler einen gefühlvollen Song im Netz vorgetragen!

Auf Instagram veröffentlichte der ehemalige Natural-Sänger das knapp einminütige Video, in dem er und Tyler "Dear God" von der Band Confetti covern. Erst singen sie im Duett, dann verschwindet Marc aus dem Bild und nur noch die Stimme des Teenies ist zu hören. Und die sorgt bei den Followern für Gänsehaut! "Tylers Stimme ist unglaublich! Ganz der Papa", lobt ein Fan das junge Gesangstalent. Die zahlreichen Likes machen deutlich, wie gut der Clip bei Marcs Community ankommt.

Dass Tyler das musikalische Talent seiner Eltern geerbt hat, stellte er schon in einem anderen Video unter Beweis: Darin coverte er Wiz Khalifa (33) und Charlie Puths (28) Megahit "See You Again" und begleitete sich dabei selbst am Klavier. Wie gefällt euch Marcs und Tylers "Dear God"-Version? Nehmt an unserer Umfrage teil!

Instagram / t.terenzi Tyler Terenzi im April 2020

ActionPress Marc Terenzi in Spanien 2019

Instagram / t.terenzi Tyler Terenzi am Klavier.

