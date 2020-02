Süßer Familienmoment bei Marc Terenzi (41) und Sarah Connor (39). Aus der Ehe des ehemaligen Traumpaars stammen zwei gemeinsame Kinder – ein Sohn und eine Tochter. Der männliche Nachkomme, Tyler Terenzi, ist mittlerweile schon 16 Jahre alt, weswegen ihm seine Mutter liebevolle Zeilen in einem Social-Media-Bildbeitrag widmete. Jetzt tat es sein Vater Marc seiner Ex-Frau nach und veröffentlichte einen seltenen Vater-Sohn-Schnappschuss.

Der "No Trouble At All"-Interpret nahm den Geburtstag seines Sprösslings ebenfalls zum Anlass, ihm liebe Grüße via Instagram zu schicken. In besagtem Bildbeitrag kann man sehen, wie Vater und Sohn bei einem Selfie die Muskeln in den Oberarmen spielen lassen. Dazu schrieb Marc: "Du bist jetzt ein Mann. Dieses Polaroid trage ich überall mit mir herum, damit ich unterwegs immer Familie bei mir habe. Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich und wenn ich schwach bin, sind wir zusammen stark." Auf dem Foto kann man erkennen, dass der Sohnemann dem Sänger mittlerweile ganz schön ähnlich sieht.

Tyler selbst feierte seinen Geburtstag mit einem eigenen Instagram-Account. "Ja, ich bin endlich 16 und kann Fotos posten. Schon bald könnt ihr mehr erwarten", kommentierte der Sohn der beiden Musiker sein erstes Posting. Der Promi-Sohn will offenbar schon bald mehr von seinem Leben preisgeben.

Instagram / sarahconnor Tyler Terenzi mit Mama Sarah Connor

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor beim Comet 2005

Getty Images Sarah Connor im Dezember 2015



