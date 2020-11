Wer ist denn das? Kim Kardashian (40) verwirrte ihre Fans jetzt mit einem neuen Halloween-Schnappschuss. Bereits am 3. November hatte sie Fotos geteilt, auf denen sie und die vier Kids sich als Charaktere der Serie Tiger King inszenierten. Danach zeigte sich die Familie in Spinnenkostümen. Jetzt präsentierte die 40-Jährige ihrer Community eine weitere Verkleidung, die sie scheinbar ebenfalls an Halloween trug. Der Reality-TV-Star ist auf den Bildern aber kaum zu erkennen – Schuld daran ist sein Bodysuit-Look.

Auf Instagram teilte das It-Girl Pics, auf denen es im knallroten Ganzkörper-Outfit posiert. Einzig an der kurvigen Silhouette konnten die Kardashian-Anhänger im Web erkennen, dass es sich auf den Schnappschüssen tatsächlich um Kim handeln dürfte. Neben den roten Haaren kann man aber nur ihren Mund und die charismatischen Augen durch Schlitze in ihrer Gesichtsmaske erahnen. Ihr Bodysuit erinnert optisch an den des Superhelden Spider-Man. Ist das Fetish-Ensemble in Verbindung mit der Spinnennetz-Deko im Hintergrund also eine Hommage an die amerikanische Popkultur?

In der Kommentarspalte erntete das Outfit überwiegend Unverständnis und sogar Häme. Ob Kim ihre Follower in letzter Zeit etwas zu oft vor den Kopf gestoßen hat? Im Oktober erntete sie von ihrer Community bereits scharfe Kritik dafür, dass sie ihren 40. Geburtstag – trotz Pandemie – mit Freunden und Familie auf einer Privatinsel gefeiert hatte.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Oktober 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im roten Bodysuit an Halloween 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian in ihrem Halloween-Kostüm 2020

