Neue Stadt, neuer Look? Martin Angelo kennen viele aus der ersten Staffel der Gay-Datingshow Prince Charming. Anfang Oktober war der gebürtige Hamburger nach Berlin gezogen und überraschte seine Community kurz darauf mit einem komplett neuen Look. Der Beau – eigentlich bekannt für seine dunklen Haare – ist seit knapp zwei Wochen nämlich platinblond. Jetzt folgte bereits das nächste Umstyling: Martin trägt nun einen Schnauzbart!

Der Reality-TV-Star teilte auf Instagram zwei Fotos, auf denen er seine optische Verwandlung präsentiert, und schrieb dazu: "Erst die Haare, jetzt der Bart. Was kommt wohl als nächstes?" und "Back to the 80s." Die meisten User waren begeistert – und fanden, dass Martin nun auch Freddie Mercury (✝45) ähnele. Auch Aaron Koenigs (26), der "Prince Charming"-Kollege des Neu-Berliners kommentierte das neue Erscheinungsbild seines TV-Kollegen voller Humor: "Zwingst du mich bald, Pornos zu drehen, und du machst Regie?" Fakt ist: Der markante Dreitagebart des Hotties ist nun erst einmal Geschichte.

Doch Anhängern, die im Netz den alten Bart des Hotties vermissten, setzte Martin augenzwinkernd entgegen, dass Haare ja auch wieder nachwachsen können. Die Verwandlung zum Blondschopf war bei seinen Followern eher mäßig gut angekommen. Den Webstar scheint das aber nicht zu stören, denn er fühlt sich rundum wohl.

