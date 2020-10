Seine Anhänger sind geteilter Meinung! Martin Angelo wurde durch die erste Staffel Prince Charming im Jahr 2019 bekannt. Zu seinen Markenzeichen zählten – neben seiner extravaganten Art und einem ausgeprägten Sinn für Mode – auch die dunklen Haare. Doch damit ist erst einmal Schluss. Denn Martin wagte jetzt eine optische Veränderung – und nicht alle seine Fans und Freunde waren davon begeistert.

Zum Foto mit neuer Haarfarbe schrieb der Reality-Star auf Instagram: "Blonde haben mehr Spaß. Wie findet ihr es?" Das Urteil seiner Community fiel durchwachsen aus, und auch seine TV-Gefährten aus "Prince Charming" waren sich nicht sicher, wie sie das frische Erscheinungsbild des Neu-Berliners nun finden sollten. Aaron Koenigs (26) kommentierte: "Nein, Schwester. Ich brauch doch mein dunkelhaariges Pendant", während TV-Sternchen Sam Dylan (29) nur knapp anmerkte: "Ich finde es richtig [weiß]." Ob Sam die Frisur nun gefällt? Das blieb bisher unklar.

Erst im Sommer machte Martin Schlagzeilen, weil seine Optik stark kritisiert worden war. Während seiner Teilnahme bei "Poland's next Topmodel" sah sich der Hottie nämlich der Bodyshaming-Attacke einer Jurorin ausgesetzt. Was haltet ihr von Martins neuer Frisur? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / martin.angelo "Prince Charming"-Kandidaten Aaron Koenigs und Martin Angelo 2020

TVNOW Sam Dylan, TV-Darsteller

Instagram / martin.angelo Martin Angelo in Hamburg 2020

